УІНП і Музей Революції Гідності назвали обшуки політичним замовленням

Обшуками в Музеї Революції Гідності скористаються антиукраїнські сили, щоб дискредитувати Революцію Гідності, такі дії сприймаються як політичне замовлення.

Таку заяву щодо обшуків Український інститут національної пам’яті та музей Революції Гідності, оприлюднили на офіційному сайті УІНП, передає Укрінформ.

«З боку музею та Українського інституту національної пам’яті немає жодного перешкоджання слідчим діям. Щоправда, нас здивував спосіб, у який вони відбуваються, оскільки частина з вилучених документів були у вільному доступі, а музей був готовий їх надати у відповідь на звичайний запит. Також бентежить, що слідчі обрали саме цей момент для проведення обшуків, адже вони відбулися безпосередньо перед Днем Гідності та Свободи і річницею подій на Майдані. Цим однозначно скористаються антиукраїнські сили, що намагаються дискредитувати Революцію Гідності», – зауважує голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Як зазначається, Український інститут національної пам’яті та музей Революції Гідності сподіваються на неупереджене слідство, результати якого покладуть край спекуляціям і політичним інтригам навколо спорудження меморіалу Героям Небесної Сотні, і будівництво зрушиться з мертвої точки.

За словами юриста Національного музею Революції Гідності Дмитра Цвітненка, ухвала Голосіївського районного суду, що стала підставою для проведення обшуку, оскарженню не підлягає.

«Ми надали все, що від нас вимагала поліція. Щодо суті обвинувачень, викладених в ухвалі, ми не є ініціаторами будівництва. Кабінет Міністрів у постанові 2018 року визначив нас замовником будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На цій підставі через процедуру публічних закупівель був обраний генпідрядник і укладено відповідний із ним договір на будівництво. Після цього за поданням Генеральної прокуратури Печерським районним судом був накладений арешт на земельні ділянки, який триває до сьогодні, що унеможливлює будівництво меморіалу. Ми неодноразово і регулярно зверталися до Офісу генерального прокурора, Держбюро розслідувань та Кабінету Міністрів із поясненням, що подальше затягування будівництва призведе до втрати бюджетних коштів. Сплата авансу була передбачена постановою Кабінету Міністрів України. А генпідрядник був зобов’язаний закупити липи, які мають бути висаджені на алеї, та граніт для будівництва меморіалу», – пояснює Цвітненко.

Генеральний директор музею Ігор Пошивайло вважає, що «події з обшуками і кримінальним провадженням виглядають сюрреалістично».

«Спочатку нашому музею не дали збудувати меморіал Героям Небесної Сотні, заарештувавши ділянку, а тепер звинувачують, що ми його не збудували, а кошти, мовляв, зникли. Уся діяльність нашого державного закладу, у тому числі фінансово-господарська, жорстко регламентується законодавством і низкою вищих інстанцій, ми подолали купу перепон у тому числі бюрократичних, аби виконати доручення уряду і запит суспільства на гідне вшанування пам’яті загиблих на Майдані. Нині ж дії у переддень Дня Гідності та Свободи сприймаємо як політичне замовлення заткнути рота потужному майданчику критичного осмислення нашої складної історії, утвердження цивілізаційного вибору і демократичних цінностей українців», – заявляє Пошивайло.

Автори заяви закликають журналістів, політиків та лідерів думок уважно висвітлювати перебіг справи та утримуватися від поширення необґрунтованих емоційних висловлювань і неперевіреної інформації.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 19 листопада у Національному музеї Революції Гідності проводився обшук.

У поліції розповіли, що обшуки проводились у службових приміщеннях Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, компанії – генпідрядника та за місцями проживання відповідних службових осіб в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В Офісі Президента України заявили, що обшуки в Музеї Революції Гідності напередодні річниці початку Майдану не сприяють суспільній злагоді, і правоохоронці мають враховувати такі речі, якщо немає термінової необхідності в слідчих діях.