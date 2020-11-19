Обшук у Музеї Революції Гідності: директор розповів, що саме вилучили

Про це повідомив директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію по фінансово-господарській діяльності", - написав він.

У Національній поліції поки не коментують дії правоохоронців.

Обшук, за словами Пошивайла, відбувся також у його квартирі о 7-ій ранку.

"О 7 ранку увірвалися до квартири з обшуком слідчі поліції та СБУ з обшуком. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції Гідності - Maidan Museum", - додав він, наголосивши, що ці дії відбуваються у переддень Дня Гідності та Свободи, який в Україні відзначають 21 листопада.

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Як повідомляв Укрінформ, у Національному музеї Революції Гідності у Києві зранку в четвер проводився обшук.