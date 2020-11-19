Обшук у Музеї Революції Гідності: директор розповів, що саме вилучили
Про це повідомив директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію по фінансово-господарській діяльності", - написав він.
У Національній поліції поки не коментують дії правоохоронців.
Обшук, за словами Пошивайла, відбувся також у його квартирі о 7-ій ранку.
"О 7 ранку увірвалися до квартири з обшуком слідчі поліції та СБУ з обшуком. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції Гідності - Maidan Museum", - додав він, наголосивши, що ці дії відбуваються у переддень Дня Гідності та Свободи, який в Україні відзначають 21 листопада.
Як повідомляв Укрінформ, у Національному музеї Революції Гідності у Києві зранку в четвер проводився обшук.