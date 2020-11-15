Стартує інформаційна кампанія до Дня Гідності та Свободи

16 листопада розпочинається інформаційна соціальна кампанія до Дня Гідності та Свободи, підготовлена Національним музеєм Революції Гідності.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Національного музею Революції Гідності, цьогоріч інформкампанія пройде під утвердженим торік гаслом “Вільні творити майбутнє”.

День Гідності та Свободи відзначатиметься в Україні 21 листопада.

"Її ідея в тому, що, попри різні політичні погляди, українці вміють об’єднуватися задля обстоювання основних цінностей. Прагнення свободи пробуджує гідність. Так було у 2004 році під час Помаранчевої революції та у 2013–2014 роках під час Революції Гідності. Саме 2013 року розпочався новий відлік історії України, що ознаменувало прагнення українців створити європейську державу. Майдан дав початок трансформації політичної, культурної та соціальної сфер, розбудові вільного, демократичного громадянського суспільства, утвердження в Україні гуманістичних демократичних цінностей", - йдеться у повідомленні.

При цьому в музеї відзначають, що День Гідності та Свободи має на меті нагадати не лише про один день, а й про людей, їхні принципи, досягнення й досвід, які стосуються майбутнього цілих поколінь.

"Євромайдан – це про зміну свідомості українців і соціальну зрілість та відповідальність. Ті події змінили не тільки нашу історію, вони – живе нагадування, якою ціною здобуто свободу та незалежність нашої держави. Ця тема є особливо важливою у час російсько-української війни та окупації частини території країни", - зауважують у Національному музеї Революції Гідності.

"Цьогорічну соціальну кампанію спрямовано на те, щоб актуалізувати роздуми, чому свобода варта того, щоб за неї боротися й захищати її, і чому в нації завжди є небезпека її втратити, опинившись у статусі підкорених, зневажених", – розповіла завідувачка відділу розвитку та комунікацій Національного музею Революції Гідності Катерина Зайцева.

Планується, що ця кампанія музею охопить не лише столицю, а й усю Україну. Також інформування відбуватиметься й у соціальних мережах. Усі охочі можуть установити на персональній фейсбук-сторінці обкладинку й рамку на аватар.

Окрім цього, музей запускає онлайн- та офлайн флешмоб #бути_гідним, де користувачі соцмереж зможуть ділитися спогадами й роздумами про Помаранчеву революцію та Євромайдан.

У музеї закликають 21 листопада пов'язати синьо-жовту стрічку на одяг, рюкзак, сумку чи автомобіль. Це нагадуватиме про день, коли сім років тому українці обрали європейський вектор розвитку. Працівники Національного музею Революції Гідності роздаватимуть синьо-жовті стрічки під час заходів музею впродовж листопада–лютого.

Інформаційну кампанію музею підтримали Міністерство культури та інформаційної політики України, Український інститут національної пам'яті, Київська міська державна адміністрація, рекламна агенція BigMedia.

День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочались перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.