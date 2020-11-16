16 листопада, 10:00 - пресконференція на тему: «День Гідності та Свободи: презентація програми заходів і актуалізація історичного контексту подій 2013–2014 років»

Організатор: Національний музей Революції Гідності.

Учасники: Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам’яті; Ігор Пошивайло - генеральний директор Національного музею Революції Гідності; Олександра Матвійчук - голова Центру громадянських свобод; Павло Сидоренко - голова Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані.

Питання до розгляду:

Історична цінність Помаранчевої революції та Революції Гідності, їхні уроки для сьогодення.

Виклики у збереженні й презентації національної пам’яті в умовах гібридної війни та воєнної агресії.

Оприлюднення матеріалів, напрацьованих Національним музеєм Революції Гідності, які спростовують тезу про Євромайдан як держпереворот.

Презентація програми заходів до Дня Гідності та Свободи.

Представлення соціальної інформаційної кампанії до сьомої річниці Революції Гідності.

Коротко. Пресконференцію присвячено інформуванню суспільства про історичне значення Революції Гідності, культурно-меморіальні заходи до Дня Гідності та Свободи. Зокрема, освітні, мистецькі й просвітницькі проєкти, присвячені темі гідності, свободи та боротьбі за права людини, утвердження державної незалежності України.

Додаткова інформація за тел.: +38 098 66 11 833, e-mail: pressmaidanmuseum@gmail.com (Пресслужба Національного музею Революції Гідності).

Акредитація представників ЗМІ за посиланням: https://bit.ly/36pYG1P

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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