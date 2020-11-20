Під СБУ – мітинг через обшуки у музеї Революції Гідності

Під будівлею Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві активісти протестують проти обшуків у Національному музеї Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, присутні представники інтелігенції, науковці, також серед мітингувальників - директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

До активістів вийшов представник Служби безпеки. Ситуація спокійна.

Під СБУ проходить мітинг проти обшуків у музеї Революції Гідності / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, уранці 19 листопада у Національному музеї Революції Гідності проводився обшук.

У поліції розповіли, що обшуки проводились у службових приміщеннях Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, компанії – генпідрядника та за місцями проживання відповідних службових осіб у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

В Офісі Президента України заявили, що обшуки в музеї Революції Гідності напередодні річниці початку Майдану не сприяють суспільній злагоді, і правоохоронці мають враховувати такі речі, якщо немає термінової необхідності в слідчих діях.

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У Міністерстві культури та інформаційної політики завили, що “мова йде про підприємство-підрядника робіт, яке підозрюється у тому, що з 2018 року здійснювало взаємовідносини з суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності”, і висловили здивування проведенням слідчих дій у Національному музеї Революції Гідності напередодні Дня Гідності та Свободи, особливо з урахуванням того, що ухвала суду щодо проведення обшуку були прийнята ще 2 листопада 2020 року.