Обшук в музеї Революції Гідності пов’язаний з будівництвом меморіалу Небесній Сотні — директор

“Шукали на підставі ухвали, яку виніс Голосіївський районний суд, шукали документи, пов'язані зі спорудженням Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Нічого нам не пояснили, бо дивно, що будь-які документи, пов’язані із будівництвом Меморіалу - це проєктно-кошторисна документація, а зокрема та фінансова складова, яка перерахована генпідряднику відповідно до тендерної процедури, відповідно до затвердженого державною експертизою проєктно-кошторисної документації, це знаходиться у нього. І тому музей не отримував ані усного, ані письмового запиту на надання такої інформації. І дивно що це відбувається”, - розповів Пошивайло.

Він додав, що за результатами обшуку у нього вдома було вилучено приватний жорсткий диск, на якому він зберігає історію створення музею, починаючи від громадської ініціативи.

“Це дуже дивно, тому що це з одного боку не є законним, оскільки в ухвалі написано про вилучення документації, пов’язаної з фінансовою діяльністю, а електронні носії не є документацією”, - наголосив Пошивайло.

Він додав, що коли до нього завітали з обшуком, він хотів викликати юриста.

“Кажу, ну зараз же, хлопці, не 30-ті роки. Вони кажуть: “30-ті, 30-ті..”, Ну так, напівжартома”, - сказав Пошивайло.

Директор музею поки не може пояснити, що відбувається. За його словами, зрозуміло, що відкрито якесь кримінальне провадження, але в музеї про нього нічого не знають.

"Ми не є суб'єктом прямим фінансової діяльності, зокрема, витрати коштів, які виділені на Меморіал, оскільки це підрядник оперує", - сказав Пошивайло.

Він нагадав, що на ділянку, де планувалося створити Меморіал Героїв Небесної Сотні було накладено і знято низку арештів, Генпрокуратура визначала певні терміни завершення слідчих експериментів, після яких вже можна було приступати до спорудження Меморіалу. Уряд визначив в графіку робіт, що Меморіал має бути споруджений у лютому 2019 року, були проведені відкриті торги визначено переможця і в 2018 році заплачено йому аванс. Втім в лютому на ділянку знов було накладено арешт, терміни будівництва відкладалися.

"Ділянка досі залишається арештованою, Меморіал не побудовано. Очевидно, це є питання слідчих органів, чому не будується Меморіал і куди поділися кошти", - сказав Пошивайло.

Зараз в музеї відбувається форум "Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових протестних рухів".

"Вся програма була побудована з тим, аби ми сьогодні могли утверджувати і ту подію, яка відбувалася 7 років тому і ті цінності поза політикою, цінності, які український народ виніс на порядок денний: гідність, свобода, реформи, право, демократія... Ця подія ранкова, несподівана, звичайно перебила не лише технічно, але й емоційно, бо налаштованість на роботу, коли отримуєш таких гостей, вона зовсім інакша. Але все одно долатимемо всі труднощі", - сказав Пошивайло.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 19 листопада правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію та носії інформації під час обшуку у Музеї Революції Гідності. Також обшук відбувся в квартирі директора Музею Ігоря Пошивайло.