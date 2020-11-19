Обшук в музеї Революції Гідності пов’язаний з будівництвом меморіалу Небесній Сотні — директор
Про це на брифінгу сказав директор музею Ігор Пошивайло, передає Укрінформ.
“Шукали на підставі ухвали, яку виніс Голосіївський районний суд, шукали документи, пов'язані зі спорудженням Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Нічого нам не пояснили, бо дивно, що будь-які документи, пов’язані із будівництвом Меморіалу - це проєктно-кошторисна документація, а зокрема та фінансова складова, яка перерахована генпідряднику відповідно до тендерної процедури, відповідно до затвердженого державною експертизою проєктно-кошторисної документації, це знаходиться у нього. І тому музей не отримував ані усного, ані письмового запиту на надання такої інформації. І дивно що це відбувається”, - розповів Пошивайло.
Він додав, що за результатами обшуку у нього вдома було вилучено приватний жорсткий диск, на якому він зберігає історію створення музею, починаючи від громадської ініціативи.
“Це дуже дивно, тому що це з одного боку не є законним, оскільки в ухвалі написано про вилучення документації, пов’язаної з фінансовою діяльністю, а електронні носії не є документацією”, - наголосив Пошивайло.
Він додав, що коли до нього завітали з обшуком, він хотів викликати юриста.
“Кажу, ну зараз же, хлопці, не 30-ті роки. Вони кажуть: “30-ті, 30-ті..”, Ну так, напівжартома”, - сказав Пошивайло.
Директор музею поки не може пояснити, що відбувається. За його словами, зрозуміло, що відкрито якесь кримінальне провадження, але в музеї про нього нічого не знають.
"Ми не є суб'єктом прямим фінансової діяльності, зокрема, витрати коштів, які виділені на Меморіал, оскільки це підрядник оперує", - сказав Пошивайло.
Він нагадав, що на ділянку, де планувалося створити Меморіал Героїв Небесної Сотні було накладено і знято низку арештів, Генпрокуратура визначала певні терміни завершення слідчих експериментів, після яких вже можна було приступати до спорудження Меморіалу. Уряд визначив в графіку робіт, що Меморіал має бути споруджений у лютому 2019 року, були проведені відкриті торги визначено переможця і в 2018 році заплачено йому аванс. Втім в лютому на ділянку знов було накладено арешт, терміни будівництва відкладалися.
"Ділянка досі залишається арештованою, Меморіал не побудовано. Очевидно, це є питання слідчих органів, чому не будується Меморіал і куди поділися кошти", - сказав Пошивайло.
Зараз в музеї відбувається форум "Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових протестних рухів".
"Вся програма була побудована з тим, аби ми сьогодні могли утверджувати і ту подію, яка відбувалася 7 років тому і ті цінності поза політикою, цінності, які український народ виніс на порядок денний: гідність, свобода, реформи, право, демократія... Ця подія ранкова, несподівана, звичайно перебила не лише технічно, але й емоційно, бо налаштованість на роботу, коли отримуєш таких гостей, вона зовсім інакша. Але все одно долатимемо всі труднощі", - сказав Пошивайло.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 19 листопада правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію та носії інформації під час обшуку у Музеї Революції Гідності. Також обшук відбувся в квартирі директора Музею Ігоря Пошивайло.