В Музеї Революції Гідності відповіли на звинувачення в розкраданнях

Єдині причини відтермінування будівництва Музею Революції Гідності – арешт земельних ділянок за клопотанням Генпрокуратури та зволікання із проведенням слідчих дій.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав директор Музею Ігор Пошивайло, коментуючи обвинувачення столичної прокуратури у розкраданні коштів.

"Заяви прокурора Києва Олега Кіпера і начальника Головного Управління СБУ в Києві та області Олега Головаша – мов читані з одного аркуша: 100 млн було, 10 залишилося, Меморіал не побудували, кошти розкрадені. І жодного слова про єдині причини відтермінування будівництва – арешт земельних ділянок за клопотанням Генпрокуратури, зволікання із проведенням слідчих дій", - наголосив Пошивайло.

За його словами, офіційних звинувачень Музею досі не висунуто, є лише припущення.

"Справді, витрати коштів з державного бюджету регулюються низкою правових документів. Ми нічого не порушували. Щодо ситуації, яка склалася із будівництвом на заарештованій ділянці, зверталися багаторазово із запитами до різних профільних міністерств, юристів", - додав він у коментарях до власного посту.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада правоохоронці провели обшук в Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника Музею Ігоря Пошивайла, під час обшуку було вилучено особистий носій електронної інформації.

У суботу, 21 листопада, в Україні відзначатимуть День Гідності та Свободи.