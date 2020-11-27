В Норвегії ініціюють петиції про визнання Голодомору геноцидом та меморіал загиблим українцям

Норвезькі та українські активісти виступили з пропозицією підготувати громадські петиції на адресу Стортингу та Уряду Норвегії щодо визнання Норвегією злочину Голодомору геноцидом українського народу та належного вшанування пам’яті українців, які загинули тут у роки Другої світової війни, зокрема й під час звільнення північних регіонів Норвегії.

Як передає Укрінформ, про це повідмляє пресслужба посольства України в Норвегії.

«В Норвегії ініціюють петиції щодо визнання Голодомору геноцидом та спорудження меморіалу українцям, які загинули у роки Другої світової війни. Такими важливими результатами завершилася українсько-норвезька онлайн-конференція «Вчимося з минулого заради майбутнього», присвячена двом особливо важливим для України темам, які також мають світове значення – Голодомору 1932-1933 років та внеску українського народу у перемогу над нацизмом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з пропозицією щодо петицій виступили модератори вебінару – засновник громадської організації «Підтримка народу України» Пер-Коре Холдал та українська дослідниця Оксана Гук.

Вебінар, співорганізаторами якого виступили посольство України в Норвегії та норвезька громадська організація «Підтримка народу України», відбувся 26 листопада 2020 року. Важливе сприяння у підготовці конференції було також надано активістами української громади Норвегії.

«Теми цієї конференції стосуються історичних подій різного характеру, але і масштаби злочину Голодомору проти українців, і незрівнянні жертви українського народу під час Другої світової війни допомагають краще зрозуміти міжнародне значення того, що вирішується в Україні сьогодні», – наголосив посол України в Норвегії Вячеслав Яцюк під час відкриття вебінару.

Дипломат висловив сподівання щодо приєднання Норвегії до кола держав, які вже визнали Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, а також закликав підтримати спорудження у місті Осло меморіалу українцям, які загинули у роки Другої світової війни на території Норвегії.

Крім того, посол також запросив усіх небайдужих норвежців приєднатися до цьогорічної міжнародної акції «Запали свічку пам’яті!» зі вшанування пам'яті жертв Голодомору, яка відбудеться 28 листопада. Яцюк також закликав приєднатися до ініціативи українських організацій Норвегії щодо запалювання свічок на площі біля Стортингу Норвегії, яке також відбудеться 28 листопада о 12:00 за місцевим часом.

Зауважується, що вебінар викликав підвищений інтерес з боку його учасників, серед яких були норвезькі політики, представники державних установ Норвегії, науковці, журналісти, члени норвезьких та українських громадських організацій.

З презентаціями на тему ролі українського народу у перемозі над нацизмом, зокрема й у звільненні північної Норвегії від нацистської окупації, виступили старший науковий співробітник Інституту історії України Яна Примаченко, керівник відділу Східної Європи та Центральної Азії Норвезького Гельсінського комітету Беріт Ліндеман, професор Норвезького інституту міжнародних відносин Якуб Годзімірський.

Під час другої частини вебінару Генеральний директор Національного музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк, американська журналістка та письменниця Андрея Халупа, вчений секретар Українського національного музею Революції Гідності Леся Онишко та представник Українського інституту національної пам’яті Віталій Огієнко розповіли про уроки Голодомору 1932-1933 років в Україні та важливість його міжнародного визнання актом геноциду проти українського народу.