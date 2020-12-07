Проєкт змін до Конституції щодо децентралізації уже майже готовий — комітет ВР

Консультації щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації наближаються до завершення, і найближчим часом має з'явитися відповідний законопроєкт.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко в інтерв'ю виданню "Голос України".

"Ми планували цього року завершити внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Водночас на прохання асоціацій місцевого самоврядування Президент відкликав ініційований ним законопроєкт для подальших консультацій. На сьогодні ці консультації наближаються до завершення, і фактично ми можемо найближчим часом отримати законопроєкт про зміни до Конституції, який зможе об’єднати сесійну залу", - зазначив політик.

Клочко додав, що розробка змін до Конституції в частині децентралізації перебуває на завершальній стадії.

"Було проведено дуже копітку роботу, ми мали тривалі робочі дискусії з представниками асоціацій органів місцевого самоврядування та з більшості питань досягли спільного бачення, як рухатися далі", - сказав Клочко.

Крім того, за словами голови комітету, для завершення адміністративно-територіальної реформи необхідно ухвалити нові редакції законів про місцеві державні адміністрації та місцеве самоврядування.

"На засіданні комітету, минулої середи, законопроєкт "Про місцеві державні адміністрації" було розглянуто та ухвалено висновок рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу, у першому читанні. Тобто, наступний етап — розгляд його у сесійній залі. Що стосується законопроєкту "Про місцеве самоврядування", то над ним працює робоча група за участю народних депутатів, представників профільного міністерства, асоціацій місцевого самоврядування, експертів. Цього тижня планується провести ще два засідання. Тобто, найближчим часом, за два-три тижні, робота над ним буде завершена, і він буде поданий на реєстрацію. А далі все залежатиме від того, як працюватиме парламент", - розповів Клочко.

Він також зазначив, що законопроєкти, необхідні для перерозподілу фінансових ресурсів, на сьогодні ще перебувають на розгляді в парламенті. Клочко підкреслив, що відповідні законопроєкти щодо фінансового забезпечення реформи децентралізації мали б бути ухвалені разом із затвердженням перспективних планів ОТГ.

"Для нашого комітету ця реформа пріоритетна, тому ми в максимально швидкому темпі та в короткі терміни розглядали відповідні законопроєкти. Інші комітети, які є профільними з низки законопроєктів з цієї тематики, мають інші пріоритети, тому законопроєкти, необхідні для перерозподілу фінансових ресурсів, на сьогодні ще перебувають на розгляді в парламенті. Водночас той факт, що з 1 січня 2021 року запроваджуються прямі міжбюджетні відносини для всіх ОТГ, — це вже величезний прогрес", - сказав Клочко.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного суду президентський законопроєкт №2598.

Однак 17 січня Президент відкликав законопроєкт для подальшого доопрацювання за результатами консультацій з керівництвом фракції "Слуга народу".