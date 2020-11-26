У Мінрегіоні закликають районні та місцеві ради домовлятись щодо розмежування майна

У Міністерстві розвитку громад і територій України закликають районні та місцеві ради домовлятись щодо розмежування майна для продовження фінансування наступного року об'єктів, які надають послуги населенню.

Про це сказав заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода під час форуму нового місцевого самоврядування, передає кореспондент Укрінформу.

«Вже сьогодні я би радив територіальним громадам і районним радам, обласним державним адміністраціям провести серйозну роботу щодо розмежування майна між районами та територіальними громадами», - сказав Негода.

Він наголосив, що таке розмежування необхідне для забезпечення фінансування усіх об'єктів соціальної інфраструктури.

«Частина об'єктів стосується однієї тергромади, а ще є частина об'єктів, які стосуються інтересів декількох тергромад. Тут потрібно думати про те, яким чином забезпечити спільне фінансування, утримання інфраструктури. Ми не можемо допустити, щоб в результаті децентралізації зник хоч один об'єкт, який надає послуги громадянам, особливо у сфері охорони здоров'я», - сказав він.

Крім того, заступник міністра наголосив, що Мінрегіон очікує набуття чинності законопроєктом №3651-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», який направили на підпис Президенту. Негода наголосив, що тоді місцеві органи влади зможуть передбачити у своїх бюджетах фінансування розмежованого майна.

Негода зауважив також, що нова система територіального устрою є основою, на якій необхідно вибудувати ефективне місцеве самоврядування в Україні.

Як повідомлялося, 17 листопада ВР ухвалила в другому читанні законопроєкт №3651-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій».

Цей закон врегульовує окремі питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України. Зокрема врегульовуються питання реорганізації сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, а також закінчення повноважень їх очільників у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Також Верховна Рада 17 липня ухвалила проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових районів.