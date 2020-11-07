Тергромади Закарпаття цьогоріч отримали більше грошей, ніж за останні 10 років - голова ОДА

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що об'єднані територіальні громади Закарпаття протягом цього року отримали більше фінансування, ніж за останні 10 років.

Про це він сказав під час дискусійної панелі “Адмінреформа, децентралізація та регіональна політика: як розвивати Закарпаття в нових умовах” на форумі розвитку Закарпаття “Re:Open Zakarpattia”.

“Цього року проєкти територіальних громад Закарпаття одержали більше фінансування, ніж за попередні 10 років. Йдеться про ініціативи щодо шкіл, садочків тощо,” - зазначив Петров.

За його словами, на початку його каденції спостерігалося гальмування розвитку процесу формування територіальних громад. “Було безліч спірних питань, як-от розмежування територій, дорожня інфраструктура тощо. Складним питанням є фінансова спроможність громад.” - сказав він, додавши, що перемогою області є збереження Рахівського району під час адміністративно-територіальної реформи на Закарпатті.

Як повідомляється, зараз на Закарпатті працюють і розвиваються 64 громади.

7-8 листопада на Закарпатті проходить форум «Re:Open Zakarpattia», два дні спікери дискутуватимуть про те, як перетворити проблеми мультикультурного регіону на успішні кейси та створити Закарпаттю імідж західних воріт країни.