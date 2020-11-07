Тергромади Закарпаття цьогоріч отримали більше грошей, ніж за останні 10 років - голова ОДА
Про це він сказав під час дискусійної панелі “Адмінреформа, децентралізація та регіональна політика: як розвивати Закарпаття в нових умовах” на форумі розвитку Закарпаття “Re:Open Zakarpattia”.
“Цього року проєкти територіальних громад Закарпаття одержали більше фінансування, ніж за попередні 10 років. Йдеться про ініціативи щодо шкіл, садочків тощо,” - зазначив Петров.
За його словами, на початку його каденції спостерігалося гальмування розвитку процесу формування територіальних громад. “Було безліч спірних питань, як-от розмежування територій, дорожня інфраструктура тощо. Складним питанням є фінансова спроможність громад.” - сказав він, додавши, що перемогою області є збереження Рахівського району під час адміністративно-територіальної реформи на Закарпатті.
Як повідомляється, зараз на Закарпатті працюють і розвиваються 64 громади.
7-8 листопада на Закарпатті проходить форум «Re:Open Zakarpattia», два дні спікери дискутуватимуть про те, як перетворити проблеми мультикультурного регіону на успішні кейси та створити Закарпаттю імідж західних воріт країни.