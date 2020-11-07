Климпуш-Цинцадзе назвала головну проблему Закарпаття

Голова Комітету ВР з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що головною проблемою Закарпаття є недостатня присутність держави Україна в регіоні протягом 30 років.

Про це вона заявила на форумі "Re:Open Zakarpattia", який проходить 7-8 листопада на Закарпатті, передає кореспондент Укрінформу.

"Головна проблема Закарпаття — це те, що протягом 30 років незалежності держава Україна була недостатньо присутня в регіоні. Десь Закарпаттям займалися сусіди, десь цим скористалися злочинці, а зараз ми пожинаємо плоди недоприсутності", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Закарпаття - це широко відкриті західні ворота України до світу, це ворота до можливостей європейської інтеграції. Закарпаття, як частина України, має допомогти відстояти ті цінності, за які стоїть вся країна та зв’язати Україну великою кількістю ниток з ЄС,” - наголосила вона.

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Вона зазначила, що успіх Закарпаття можливий тільки тоді, коли рівень місцевий, в тому числі громадянське суспільство, буде співпрацювати з загальнодержавним. Відтак, з її слів, Закарпаття треба зв'язати інфраструктурними судинами з усією Україною та світом.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на вихідних 7-8 листопада на Закарпатті проходить форум "Re:Open Zakarpattia", два дні спікери дискутуватимуть про те, як перетворити проблеми мультикультурного регіону на успішні кейси та створити Закарпаттю імідж західних воріт країни.