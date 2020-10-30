Демократичність місцевих виборів підтвердили реальність реформи децентралізації - Єрмак

Місцеві вибори 25 жовтня в Україні були відкритими та демократичними.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн G7, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Андрій Єрмак також розповів про місцеві вибори, які відбулися в Україні 25 жовтня, і констатував: вони були відкритими, демократичними та підтвердили той факт, що в Україні дійсно відбувається реформа децентралізації”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала близько 37%.