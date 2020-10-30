Вступ на посади переможців місцевих виборів розблокований - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська стверджує, що розпорядження Кабінету Міністрів про зобов’язання НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців ухвалене «виключно в межах повноважень» уряду.

Про це він сказав у ефірі «Громадського радіо», відео якого викладене на сторінці у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є безліч шляхів спрямованих на те, щоб ситуацію врегулювати і повернути антикорупційний механізм у той стан, який був до рішення Конституційного Суду, в сенсі - його ефективність. Відповідно, кілька опцій є на столі і частина з них вже були реалізовані вчора увечері, коли Кабінет Міністрів прийняв розпорядження, яким повернув більшу частину функціоналу НАЗК. Відповідно, зараз реєстр декларацій відкритий. НАЗК має доступ до всіх реєстрів…, і відповідно державні органи відповідають на запити НАЗК. Це виключно в межах повноважень Кабміну було зроблено, тому що вказівка роздана органам державної влади, підпорядкованим, відповідно ось вам перший гарний приклад, що все можна врегулювати», – сказав Малюська.

Водночас він прокоментував ситуацію щодо блокування реалізації результатів місцевих виборів, наголосивши, що наразі «всі процедури розблоковані».

«Проблема була в тому, що будь-яке призначення будь-якої посадової особи потребувало проходження такою особою так званої спецперевірки, яку, власне, і модерувало НАЗК», - сказав Малюська.

Він уточнив, що ідеться про перевірку на наявність корпоративних прав, даних з реєстру, тощо.

«Відповідно КСУ позбавив НАЗК окремих повноважень, які здійснювалися в процедурі такої спеціальної перевірки, зокрема прямий і безпосередній автоматизований доступ до усіх реєстрів. Ну як позбавив - виключив норму, якою це передбачалося. Вчорашнім розпорядженням Кабінету Міністрів такий прямий безпосередній автоматизований доступ НАЗК до реєстрів було повернуто і зобов’язано НАЗК продовжувати виконувати вимоги закону щодо проведення спецперевірок. Тобто питання закрито. Спецперевірки продовжуються і будуть завершені по усім кандидатам, які будуть подані і відповідно процедура будь-яких кадрових призначень на даний момент не є заблокованою», - пояснив Малюська.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК поінформували, що Конституційний Суд України позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади, чим фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів.

Цього ж дня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.