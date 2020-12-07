Зеленський закликає захищати бюджети громад від «апетитів ділків»

Передача у результаті децентралізації повноважень та фінансів на місця зумовили відчайдушну боротьбу за вплив у громадах майже по всій Україні.

Завданням конструктивних сил наразі є стримування апетитів недобросовісних “ділків”, заявив Президент Володимир Зеленський у дописі на Фейсбуці з нагоди Дня місцевого самоврядування.

“Ще ніколи на місцевому рівні в Україні не було стільки владних і фінансових можливостей, як тепер. Внаслідок децентралізації місцеві бюджети збільшились у декілька разів, загалом по країні це колосальна сума: щороку – сотні мільярдів гривень. Перейшли на місця й повноваження. Саме це й зумовлює настільки відчайдушну боротьбу за вплив у громадах майже по всій Україні”, - зазначив він.

Президент переконує, що аж таких емоцій, інтриг і сутичок, як у місцевих радах протягом останніх тижнів, давно не було навіть у національному парламенті.

Водночас Президент підкреслив, що децентралізація – це не просто про гроші, про розподіл можливостей, а, перш за все, це про розвиток.

За його словами, гроші, як і повноваження, можуть бути тільки інструментом, що застосовується в інтересах громади, однак очевидно, що “точно не заради втілення у життя тієї чи іншої стратегії розвитку громад точиться така боротьба на місцях”.

“Ось чому завданням конструктивних сил у місцевих радах, центральної влади та суспільства загалом бачу стримування апетитів ділків, які розглядають місцеві бюджети та нові повноваження виключно як особисту годівницю чи компенсатор втрачених можливостей на національному рівні. Час ділків минув. Якщо декому з них ще вдалося переграти інтереси громади, обманувши частину виборців, то це зовсім не означає, що наступні п'ять років можуть бути для них часом особистого збагачення та «князювання», як це бувало раніше”, - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що потрібно продовжувати реформу децентралізації саме так, як вона й планувалася, заради розвитку громад, створення нових можливостей і комфортного середовища для життя людей.

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“Запрошую всіх представників місцевої влади та нових політиків у громадах до дискусії про те, як нам усім разом досягти такої якості життя у громадах по всій країні, щоб люди бачили: децентралізація – це успіх України”, - сказав Президент.

Крім того, Зеленський вважає одним з найбільш перспективних напрямків - “реанімацію” Ради регіонального розвитку, яка, на його думку, дасть змогу суттєво покращити комунікацію між мерами, головами обласних адміністрацій, центральними органами влади.

Як повідомлялося, 7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування. Свято встановлено згідно з указом Президента від 25 листопада 2000 року.