Закон для завершення децентралізації направили на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій".

Як передає Укрінформ, така інформація зазначена в картці відповідного законопроєкту №3651-д на сайті ВР.

Наразі закон направлено на підпис Президенту.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" Верховна Рада ухвалила 17 листопада.

Він, зокрема, врегульовує питання реорганізації сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, а також закінчення повноважень їх очільників у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Документ також урегульовує питання правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків громад, території яких були включені до затверджених урядом ОТГ, і райрад, які представляли спільні інтереси тергромад ліквідованих районів.

Закон продовжує до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів громад, прийнятих до затвердження урядом територій громад у регіонах, та бюджетів районів, які ліквідовані Радою.

Окрім того, врегульовується питання утворення та реорганізації районних державних адміністрацій та передбачаються особливості державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій як юридичних осіб публічного права у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня підтримала проєкт постанови №3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і утворення замість них 136 нових.