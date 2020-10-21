Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що реформу децентралізації мають завершити у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це Чернишов сказав під час засідання секторальної робочої групи «Децентралізація та регіональний розвиток. Блок: Децентралізація», інформує пресслужба Мінрегіону.

Згідно з повідомленням, Чернишов підкреслив, що основна ціль на наступний рік — завершити реформу децентралізації і зробити так, щоб вона практично працювала.

Презентуючи основні пріоритети та завдання до кінця 2020 року з впровадження децентралізації, Чернишов зазначив, що згідно з узгодженим календарним планом реформи на 2020 рік, більшу частину законодавчих актів вже ухвалено. Зокрема, постанову «Про утворення та ліквідацію районів», якою затверджена нова територіальна основа на субрегіональному рівні – 136 нових районів та важливий закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, яким змінено правові засади функціонування бюджетної системи України, що враховує зміну територіального устрою громад та районів № 3614).

Міністр акцентував, що після проведення перших місцевих виборів 25 жовтня потрібно здійснити деякі організаційні заходи, спрямовані на проведення перших сесій місцевих рад, затвердження місцевих бюджетів та утворення нових райдержадміністрації. «На сьогодні викликом для реформи є відсутність правових механізмів реорганізації органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, правонаступництва майна, майнових прав, зобов’язань тощо органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади у зв’язку з утворенням громад та районів. Відсутній у законодавстві й суб’єкт створення та реорганізації районних державних адміністрацій. З огляду на це першочерговим є розгляд Верховною Радою законопроєкту щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій (реєстр. №3651-д) та нових редакцій законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», — наголосив він.

Серед основних завдань із просування реформи децентралізації на наступний рік інший учасник засідання, заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода назвав інституційну допомогу новоутвореним громадам, більшість з яких утворено з «чистого листа» і вони не мають жодного досвіду роботи, а отже потребують підтримки.

"Також плануємо проведення серії навчань для новообраних голів, депутатів, а також інших представників місцевого самоврядування після формування нових виконавчих органів територіальних громад. Актуальним питанням на наступний рік залишатиметься підтримка місцевого розвитку, розробка стратегій розвитку громад та підготовка проєктів регіонального розвитку, зокрема, побудови сітки центрів надання адміністративних послуг. І тут також буде потрібна і методична, і фінансова допомога з боку держави", - додав Негода.

Як повідомляє Мінрегіон, друге засідання секторальної робочої групи «Децентралізація та регіональний розвиток. Блок: Децентралізація» відбулося в онлайн-режимі 19 жовтня під спільним головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова і керівника напряму міжнародного співробітництва Посольства Швеції Сесилії Круни.

Круна від імені партнерів з міжнародної технічної допомоги відзначила результати реформи з децентралізації в Україні, а також запевнила в її подальшій підтримці.

У засіданні взяли участь керівництво Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, представники Мінрегіону, Офісу Ради Європи в Україні, Представництва ЄС в Україні, Швейцарського бюро співробітництва в Україні, USAID в Україні, посольств Федеративної Республіки Німеччина, Швеції, Великої Британії, Королівства Данії та Канади в Україні, а також спеціальний посланник уряду Німеччини з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Ґеорґ Мільбрадт.

Як повідомлялося 19 жовтня, Чернишов заявив, що почувається добре, попри виявлений у нього коронавірус COVID-19 і вирішив долучатися до Zoom-нарад. Міністр 16 отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Наразі він перебуває на самоізоляції.