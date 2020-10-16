Громадам треба передати всі землі в їхніх межах, а не лише сільгосппризначення - експерт

Громадам потрібно передавати у власність не тільки землі сільськогосподарського призначення, а всі землі в межах територій громад.

Таке переконання висловив експерт із питань земельної політики та землеустрою, член правління Спілки землевпорядників України, заступник голови ради Асоціації «Земельна спілка України» Андрій Мартин у коментарі Укрінформу.

Зокрема, він зазначив, що указ Президента про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності – важливий крок у сфері земельної децентралізації, в результаті якого громади нарешті отримали можливість повноцінно реалізовувати свої повноваження на відповідних територіях.

За його словами, громадам уже понад 5 років обіцяють вільний доступ до земель, однак і досі частина так званого «земельного» законодавства не ухвалена парламентаріями. Водночас указ Президента є своєрідним сигналом і парламенту, й уряду щодо пріоритетності земельної реформи, додав експерт.

Мартин заявив, що наразі важливими для ухвалення є два законопроєкти про дерегуляцію й децентралізацію земельних відносин – №№2194 і 2195.

“Хочу підкреслити, що передавати громадам потрібно не тільки землі сільськогосподарського призначення, а всі землі в межах територій громад, окрім тих, де розташовані об’єкти державної власності. Тобто у державній власності мають залишитися землі оборони, землі державних установ, підприємств і організацій, все інше має стати комунальною власністю громад. Усе це можливо реалізувати, ухваливши уже згадані законопроєкти”, - сказав експерт.

За його словами, це дозволить уже з наступного року передати громадам не лише сільськогосподарські землі, а й зробити їх повноцінними власниками, фактично, всіх земель у межах відповідних територій.

“Лише після цього можна буде дійсно сказати, що повноцінна земельна децентралізація в Україні відбулася. Громади нарешті отримають той очікуваний ресурс для урядування на місцях”, - зазначив Мартин.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня підписав указ про передачу 2 млн га земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.

Верховна Рада 31 березня 2020 року на позачерговому засіданні ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

28 квітня Президент його підписав. Закон з 1 липня 2021 року скасовує мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021 року до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі: не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи.