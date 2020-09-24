Після місцевих виборів Держгеокадастр передасть ОТГ всі державні сільгоспземлі

Після місцевих виборів Держгеокадастр передасть ОТГ всі державні сільгоспземлі

Укрінформ
Після місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня 2020 року, територіальним громадам передадуть у власність всі землі сільськогосподарського призначення, які мають належати ОТГ, але на сьогодні перебувають у державній власності; це понад 2 млн га земель.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми підхід спростили. Згідно з дорученням Президента, після місцевих виборів Держгеокадастр передасть всі землі об'єднаним територіальним громадам. Мова йде про понад 2 млн гектарів землі", - зазначив він.

Як пояснив Лещенко, передача земель відбуватиметься за ініціативи Держгеокадастру. Таке рішення має вирішити проблему половинчастих підходів у реалізації земельних відносин, які склалися з 2018 року, коли частині громад передали землі, а частині - ще ні. Більше того, самі громади не поспішають отримати таку землю у власність, і саме на цих землях, що мають належати громадам, на сьогодні відбуваються зловживання.

"Це відповідальність безпосередньо громад. Вони зобов'язані зареєструвати цю землю. А поки земля у "підвішеному" стані, тут є можливості для маніпуляцій і тіньового обробітку землі на договорах про спільну діяльність", - додав Лещенко.

Читайте також: Власникам землі вигідніше здавати її в оренду, а не продавати - Держгеокадастр

За словами голови Держгеокадастру, досі не зареєстрували права на земельні ділянки 25 об'єднаних територіальних громад.

"У нас формується новий територіальний устрій, де є область, район і громада. Землі за межами населених пунктів ми передаємо громадам. Вони будуть безпосередніми титульними власниками, вони реєструють її в комунальній власності, і лише громада, а не чиновник у Києві, визначає долю цієї землі", - пояснив Лещенко логіку рішення.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках децентралізації у сфері земельних відносин Держгеокадастр із 1 лютого 2018 року здійснює передачу державних сільгоспземель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-