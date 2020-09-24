Після місцевих виборів Держгеокадастр передасть ОТГ всі державні сільгоспземлі

Після місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня 2020 року, територіальним громадам передадуть у власність всі землі сільськогосподарського призначення, які мають належати ОТГ, але на сьогодні перебувають у державній власності; це понад 2 млн га земель.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми підхід спростили. Згідно з дорученням Президента, після місцевих виборів Держгеокадастр передасть всі землі об'єднаним територіальним громадам. Мова йде про понад 2 млн гектарів землі", - зазначив він.

Як пояснив Лещенко, передача земель відбуватиметься за ініціативи Держгеокадастру. Таке рішення має вирішити проблему половинчастих підходів у реалізації земельних відносин, які склалися з 2018 року, коли частині громад передали землі, а частині - ще ні. Більше того, самі громади не поспішають отримати таку землю у власність, і саме на цих землях, що мають належати громадам, на сьогодні відбуваються зловживання.

"Це відповідальність безпосередньо громад. Вони зобов'язані зареєструвати цю землю. А поки земля у "підвішеному" стані, тут є можливості для маніпуляцій і тіньового обробітку землі на договорах про спільну діяльність", - додав Лещенко.

За словами голови Держгеокадастру, досі не зареєстрували права на земельні ділянки 25 об'єднаних територіальних громад.

"У нас формується новий територіальний устрій, де є область, район і громада. Землі за межами населених пунктів ми передаємо громадам. Вони будуть безпосередніми титульними власниками, вони реєструють її в комунальній власності, і лише громада, а не чиновник у Києві, визначає долю цієї землі", - пояснив Лещенко логіку рішення.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках децентралізації у сфері земельних відносин Держгеокадастр із 1 лютого 2018 року здійснює передачу державних сільгоспземель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.