Власникам землі вигідніше здавати її в оренду, а не продавати - Держгеокадастр

Голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко прогнозує, що вартість землі становитиме не менш як 1 тисяча доларів за гектар, проте закликає українців не поспішати реалізовувати своє право розпоряджатися землею шляхом продажу.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у програмі "Офіційна розмова" на телеканалі «Дом».

На думку голови Держгеокадастру, власникам землі буде вигідніше здавати її в оренду.

"Не нижче однієї тисячі доларів коштуватиме гектар української землі, а ринкова вартість зростатиме щороку, і дуже швидко. Тому що земля родюча, конкуренція велика. Аграрний сектор країни - це 50% валютної виручки сьогодні і 20% - ВВП в цілому. Тому ми бачимо всі передумови того, що капіталізація української землі зростатиме, і громадяни України, які не поспішатимуть продавати, а будуть здавати її в оренду, зможуть отримувати пасивний дохід - він сьогодні у нас теж зростає, оренда сьогодні щороку - мінімум на 10 -15%, земля фактично буде найкраще від усякого депозиту", - зазначив Лещенко.

За його словами, ринок землі, який відкриється в Україні в липні 2021 року, буде консервативним - землі державної і комунальної власності не стануть об'єктом купівлі-продажу.

Фактично буде відкрито ринок земельних паїв - йдеться про 7 мільйонів громадян, які останні 20 років не мали права продавати землю, пояснив він.

Крім того, Лещенко повідомив, що в процесі реалізації конституційного права розпорядження землею померли понад мільйон людей, які не змогли ним скористатися.

"Ми даємо можливість громадянам України легально подарувати, продати земельну ділянку, земельний пай - без обмеження з точки зору розпорядження. Вони вільні у розпорядженні своїм майном. Але при цьому ми даємо чітке обмеження, що оборот землі і концентрація в одних руках може бути не більше 100 га в одні руки. Ми не дозволяємо робити концентрацію латифундистам, ми жодним чином не пускаємо іноземців на ринок землі в Україні", - підкреслив голова Держгеокадастру.

Разом з тим, за словами голови Держгеокадастру, питання продажу або приватизації державних земель, якими наразі розпоряджаються Академія агарних наук, Міністерство АПК і інші відомства, знаходиться в процесі обговорення. В контексті земельної реформи розглядають два варіанти.

Варіант перший - ці землі передадуть до новоствореного Національного агентства з управління землями сільськогосподарського призначення. Вони продаватися не будуть, а тільки здаватися в оренду через прозорі аукціони, і дохід надходитиме до бюджету України, сказав він.

Другий варіант, на думку Лещенка, більш ліберальний, - це повна приватизація цих земель у приватну власність, крім об'єктів критичної інфраструктури, наприклад, під енергетичними атомними блоками, військовими об'єктами тощо.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 31 березня прийняла закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосували 259 народних депутатів.

Законом з 1 липня 2021 року скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021-го до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі - не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи.