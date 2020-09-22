Власникам землі вигідніше здавати її в оренду, а не продавати - Держгеокадастр
Як передає Укрінформ, про це він сказав у програмі "Офіційна розмова" на телеканалі «Дом».
На думку голови Держгеокадастру, власникам землі буде вигідніше здавати її в оренду.
"Не нижче однієї тисячі доларів коштуватиме гектар української землі, а ринкова вартість зростатиме щороку, і дуже швидко. Тому що земля родюча, конкуренція велика. Аграрний сектор країни - це 50% валютної виручки сьогодні і 20% - ВВП в цілому. Тому ми бачимо всі передумови того, що капіталізація української землі зростатиме, і громадяни України, які не поспішатимуть продавати, а будуть здавати її в оренду, зможуть отримувати пасивний дохід - він сьогодні у нас теж зростає, оренда сьогодні щороку - мінімум на 10 -15%, земля фактично буде найкраще від усякого депозиту", - зазначив Лещенко.
За його словами, ринок землі, який відкриється в Україні в липні 2021 року, буде консервативним - землі державної і комунальної власності не стануть об'єктом купівлі-продажу.
Фактично буде відкрито ринок земельних паїв - йдеться про 7 мільйонів громадян, які останні 20 років не мали права продавати землю, пояснив він.
Крім того, Лещенко повідомив, що в процесі реалізації конституційного права розпорядження землею померли понад мільйон людей, які не змогли ним скористатися.
"Ми даємо можливість громадянам України легально подарувати, продати земельну ділянку, земельний пай - без обмеження з точки зору розпорядження. Вони вільні у розпорядженні своїм майном. Але при цьому ми даємо чітке обмеження, що оборот землі і концентрація в одних руках може бути не більше 100 га в одні руки. Ми не дозволяємо робити концентрацію латифундистам, ми жодним чином не пускаємо іноземців на ринок землі в Україні", - підкреслив голова Держгеокадастру.
Разом з тим, за словами голови Держгеокадастру, питання продажу або приватизації державних земель, якими наразі розпоряджаються Академія агарних наук, Міністерство АПК і інші відомства, знаходиться в процесі обговорення. В контексті земельної реформи розглядають два варіанти.
Варіант перший - ці землі передадуть до новоствореного Національного агентства з управління землями сільськогосподарського призначення. Вони продаватися не будуть, а тільки здаватися в оренду через прозорі аукціони, і дохід надходитиме до бюджету України, сказав він.
Другий варіант, на думку Лещенка, більш ліберальний, - це повна приватизація цих земель у приватну власність, крім об'єктів критичної інфраструктури, наприклад, під енергетичними атомними блоками, військовими об'єктами тощо.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 31 березня прийняла закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосували 259 народних депутатів.
Законом з 1 липня 2021 року скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021-го до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі - не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи.