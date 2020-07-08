Держгеокадастр перевірить дотримання земельного законодавства на Житомирщині

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру планує перевірити дотримання земельного законодавства у Житомирський області.

Про це заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко, повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

"Найближчим часом я планую зі спецпідрозділами правоохоронних органів, державною охороною… відвідати Житомирщину", - сказав Лещенко.

За його словами, в цій області процвітає бандитизм, тіньовий видобуток бурштину, титанової руди, лісу, для чого використовуються земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

"Це одна з найпопулярніших схем, за якою процвітає тіньовий бізнес: оформляється у власність по 2 га як землі сільгосппризначення на підставних осіб. А потім там, де в тебе 2 га землі, все що під цією землею – теж твоє", - описав проблему голова Держгеокадастру.