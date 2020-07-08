Голова Держгеокадастру: Немає реєстру громадян, які безоплатно отримали по 2 га землі

У Держгеокадастрі, який роками виділяв державні землі тисячами гектарів, відсутній реєстр осіб, які реалізували своє право на отримання земель сільськогосподарського призначення.

Про це заявив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко в інтерв’ю «Українському радіо», повідомляється на сайті відомства.

«До сьогодні в нашій державі, роздаючи сотні тисяч гектарів землі шляхом безоплатної приватизації, держава не має офіційного єдиного реєстру громадян України, які отримали безоплатно 2 гектари. Наразі триває процес створення такого реєстру», – наголосив очільник Держгеокадастру.

Водночас, за його словами, уже на старті створення цього реєстру виявлені численні порушення зазначеної приватизації, зокрема реалізація безоплатного права на 2 га землі одними і тими ж людьми кілька разів у різних регіонах. Найближчим часом інформацію про цих осіб буде опубліковано, підкреслив Лещенко.

«Суспільство має знати правду про своїх «героїв» і те, що за роки розпорядження землями Держгеокадастром тисячі гектарів кращих земель України були розграбовані. Йдеться про прибережні зони, рекреаційні зони Причорномор’я та Приазов’я, а також прекрасний природно-заповідний фонд, починаючи від мальовничих Карпат і закінчуючи Пуща-Водицею під Києвом», – додав Лещенко.

Як повідомлялося, у Земельному кодексі передбачено, що кожен громадянин України має право на безоплатну передачу їм у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в розмірі не більше двох гектарів.

Фото: land.gov.ua