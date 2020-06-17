В Україні планують перевести в "цифру" лісові площі для моніторингу їх стану

В Україні планується оцифрування лісових площ для моніторингу їх стану та ефективного управління, що особливо важливо в умовах зміни клімату, оскільки саме лісосмуги виконують грунтозберігаючі функції.

Про це йшлося під час організованого Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) онлайн-брифінгу щодо відновлення та реконструкції польових лісових насаджень в Україні. Захід проводився з нагоди Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні планується оцифрування лісових площ для моніторингу їх стану. З кінця минулого року активно ведеться робота по занесенню в Державний земельний кадастр лісових площ, природньо-заповідного фонду. І обговорюється зі Світовим банком, щоб за участю Держгеокадастру провести роботу із супутниковими даними, яка б дозволила зрозуміти, де у нас на землях запасу залишилися нерозорані землі, де у нас є земельні лісові ділянки, тобто, визначити їх за допомогою супутникових даних", - повідомила в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Ірина Ставчук.

Вона наголосила, що останніми роками як в Україні, так і в світі спостерігається збільшення теплових хвиль, зменшення і перерозподіл природніх ресурсів.

"На жаль, навіть якщо зупинити всі викиди парникових газів, ці тенденції будуть продовжуватись. Тому для держави вже сьогодні важливо запроваджувати механізми і зміни, які б допомогли адаптуватися до негативних наслідків", - підкреслила Ставчук.

Водночас, за її словами, внаслідок реформи земельних ресурсів, яка відбулася в Україні у 90-ті роки, лісосмуги стали "нічийними".

"70% лісосмуг виявилося без власника, і по суті були деградовані. Наразі, частини з них або взагалі немає, або вони в дуже поганому стані", - констатувала Ставчук.

На сьогодні, за словами в.о. міністра, щодо питань інвентаризації лісосмуг немає достовірної інформації у цій сфері.

Водночас, з цього року набрав чинності закон, який дозволив брати лісосмуги в оренду.

"У зв`язку з чим, за ініціативи Мінекономіки були напрацьовані правила управління лісосмугами. Але залишається низка питань", - підкреслила Ставчук.

Окрім оцифрування лісових площ, планується також визначитися стосовно економічних аспектів їх оренди.

"Наскільки це цікаво фермерам, іншим формам управління лісосмугами? Ми очікуємо результати пілотних проєктів, для того, щоб визначити, які потрібні додатково і регуляторні, і економічні механізми для розвитку і управління лісосмуг в Україні. Після вивчення пілотних проєктів, слід визначитися, чи достатньо тієї нормативної бази, що існує, щоб ефективно управляти лісосмугами. І де залишаються певні барьєри для ефективного управління", - зазначила в.о. міністра.

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17 червня міжнародною спільнотою відзначається Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами. У цей день у 1994 році в м. Париж було прийнято Конвенцію ООН про боротьбу з опустелюванням (КБО).

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №425 від 27 травня 2020 року, в Україні створюється Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, а Міністерство енергетики та захисту довкілля України перейменовано на Міністерство енергетики.