В Україні починається реалізація проєкту FAO з протидії всиханню лісів

Державне агентство лісових ресурсів розпочинає реалізацію в Україні проєкту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) з протидії всиханню лісів.

Про це повідомив голова Агентства Андрій Заблоцький у Facebook.

«Держлісагентство розпочинає реалізацію проєкту FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) з протидії всиханню лісів. Таке ми робимо вперше за часи незалежності», - написав Заблоцький.

Він зазначив, що в рамках проєкту буде переглянуто національні підходи до системи спостереження та моніторингу спалахів шкідників та хвороб лісу. Мета — розробити функціональні системи їх раннього виявлення.

Також буде розроблено та затверджено національні плани дій у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із спалахами шкідників та хвороб лісу.

"Розробляємо рекомендації щодо підвищення стійкості лісових насаджень до шкідників та хвороб та посилення протидії наслідкам посухи", - наголосив Заблоцький.

За інформацією керівника відомства, проєкт розрахований на 1,5 року. Підготовчі роботи українські лісівники розпочали ще в 2018 році разом із Міністерством лісового господарства Республіки Білорусь.

Як повідомляв Укрінформ, станом на початок травня 2020 року в Україні загалом було відновлено 22,3 тис. га лісу, зокрема, на Поліссі - більш як 11,4 тис. га (майже 71 млн дерев) і створено 127 га нових лісів; у Лісостеповій зоні відновлено майже 7,4 тис. га (38,3 млн дерев), створено 463 га нових лісів; у Степовій зоні відновлено майже 1,6 тис. га (майже 8 млн дерев), створено 815 га нових лісів; в українських Карпатах відновлено майже 1,9 тис. га (4,5 млн дерев).

Україна посідає дев'яте місце у Європі за площею лісів та шосте — за запасами деревини. Загалом, лісистість України становить 15,9% за оптимального рівня у 20%. Загальна площа лісових ділянок, що належить до лісового фонду України, становить 10,4 млн га, в тому числі вкрито лісовою рослинністю - 9,6 млн га.

У сфері відання Держлісагентства перебувають 7,6 млн га лісів, або 73% від загальної площі лісів країни.