Національна інвентаризація лісів дозволить оцінити їхній стан – Держлісагентство

Законопроєкт №2379, який 2 червня ухвалила Верховна Рада, регламентує проведення Національної інвентаризації лісів (НІЛ), що дозволить отримати статистично обґрунтовану інформацію про їхній стан та ресурсний потенціал.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства лісового господарства України.

«Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів № 2379. НІЛ – отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, національної та міжнародної звітності про ліси», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, необхідність проведення НІЛ викликана відсутністю в Україні на національному рівні достовірної та надійної інформації щодо всіх лісів держави, оскільки останній державний облік лісів в повному обсязі був проведений у 1996 році.

Передбачається, що фахівці проведуть за спеціальною схемою обстеження на місцевості в межах лісових інвентаризаційних ділянок. Отриману інформацію буде оброблено з використанням статистичних методів та узагальнено у національному масштабі. Завдяки проведенню Національної інвентаризації лісів буде отримано достовірну оцінку загальних запасів насаджень та визначено показники поточного їх приросту, необхідні для оцінки рівня інтенсивності лісокористування.

У Держлісагентстві відзначають, що основними завданнями Національної інвентаризації лісів є: збір та узагальнення інформації про стан та динаміку лісів та лісових ресурсів з використанням статистичних методів; забезпечення органів державної влади оперативною інформацію про стан лісів та лісових ресурсів; надання даних та матеріалів до державного лісового кадастру, державної системи моніторингу довкілля та для потреб міжнародної звітності України про ліси.

Також очікується, що завдяки проведенню НІЛ буде отримана достовірна оцінка загальних запасів лісових насаджень. Серед інших потенційно важливих результатів – визначення площі самозаліснених сільськогосподарських земель та уточнення звітності до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ООН та Кіотського протоколу щодо щорічного рівня поглинання парникових газів лісами України тощо.

За інформацією Держлісагентства, наступними кроками будуть: розроблення Порядку організації та проведення Національної інвентаризації лісів України та створення Інструкції з проведення Національної інвентаризації лісів України.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2379 "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 5 лютого 2020 року.