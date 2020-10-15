Громади отримають у комунальну власність 1 мільйон гектарів землі – Петрашко

Об'єднані територіальні громади отримають у комунальну власність 1 млн га земель, які є вільними, що дозволить ефективно використовувати власний земельний ресурс.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час земельного форуму «Земля – Народу», повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Сьогоднішній захід є символічним стартом передачі земель громадам, які незабаром отримають у комунальну власність понад 2 млн га земель, із них майже 1 млн га вільних земель. Впевнений, що саме громади, люди на місцях найкраще знають, як ефективно використовувати земельний ресурс, наповнювати місцеві бюджети, розвивати регіон, створювати нові стандарти життя», - зазначив Петрашко.

Міністр акцентував увагу на забезпеченні законодавчого підґрунтя для успішної реалізації земельної реформи. Так, до кінця року очікується прийняття законопроєктів 2194 і 2195. За словами Петрашко, перший з них запроваджує дерегуляцію у сфері земельних відносин, мінімізує контакт громадянина з чиновником та запроваджує цифрову трансформацію Держгеокадастру. Другий передбачає запровадження електронних аукціонів. Це, вважає міністр, - можливість для кожного українця взяти участь в аукціоні та після перемоги започаткувати своє фермерське господарство.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 жовтня, підписав указ про передачу 2 млн га земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.

Верховна Рада 31 березня 2020 року на позачерговому засіданні ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", а

28 квітня Президент Володимир Зеленський його підписав. Закон з 1 липня 2021 року скасовує мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021 року до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі: не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи.