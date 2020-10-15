Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель у комунальну власність

Президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.

Про намір підписати документ він заявив під час виступу на земельному форумі "Земля – народу”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності”, - сказав Зеленський і підписав відповідний документ.

Президент підкреслив, що 26 жовтня усі новостворені громади мають отримати землю у комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для розвитку та добробуту своїх громад.

За його словами, загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі.

“Ми повертаємо землі людям, з центру - на місця. Це логічно і, головне, це справедливо”, - запевнив глава держави.

Водночас він нагадав, що закон забороняє продаж земель комунальної власності.

Як повідомлялося, Верховна Рада 31 березня на позачерговому засіданні ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

28 квітня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Законом з 1 липня 2021 року скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021-го до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі - не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, дає змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпорядження своєю власністю та створить прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

У законі йдеться, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: громадяни України, українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з числа громадян України, територіальні громади, а також держава.