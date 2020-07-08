Податок з кожного гектара сільгоспземель не на часі - Шмигаль

Введення податку з кожного гектара сільгоспземель, як це пропонується законопроєктом №3131, не на часі.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця ідея на сьогодні, я вважаю, передчасна. В умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, збільшувати орендну плату не зовсім коректно", - сказав Шмигаль.

За його словами, профільне міністерство звернеться до парламентського профільного комітету з цього приводу. «Ми будемо просити донести цю думку до парламентаріїв, щоб ми таке рішення під час кризи і труднощів з роботою в агросфері передчасно не приймали", - додав глава уряду.

Як повідомлялося, деякі народні депутати від партії "Слуга народу" та групи "Довіра" пропонують запровадити податок у 6 тисяч гривень за пай для пересічних власників землі.

Фото: КМУ