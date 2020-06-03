Близько 40% розпайованих земель в Україні "працюють" в тіні - експерти

В Україні тіньову сільськогосподарську діяльність провадять на 12 млн га земельних угідь.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

«Загальна площа тіньовому обробітку оцінюється в 12 млн га», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, скасування податкових пільг для сільгоспвиробників у 2015 році призвело до суттєвого зростання податкового навантаження в АПК. При цьому, обсяги прямої бюджетної підтримки, на відміну від, наприклад, країн ЄС, є мінімальними. Відповідно, значно зросли стимули для тіньового виробництва сільськогосподарської продукції. Так, при загальній площі розпайованих земель 27 млн га, лише 17 млн га знаходяться в офіційній оренді. Крім того, наголошують в УКАБ, потрібно врахувати площу ділянок для особистого сільського господарства (ОСГ), які безоплатно виділялися останніми роками, і також мають високу частку тіньового обробітку.

За оцінками клуба, тіньове сільськогосподарське виробництво призводить до втрат місцевих бюджетів в обсязі до 10-12 млрд грн та неконкурентоспроможності легальних товаровиробників. Наголошується, що іншим наслідком такого становища є перманентні намагання легалізувати вироблену сільськогосподарську продукцію, в тому числі за допомогою так званих «скруток». Наслідком є подвійні втрати бюджету (тепер вже державного), а також ризик невідшкодування ПДВ для всіх агроекспортерів, що потрапляють під в групу посиленого ризику.

Читайте також: На підтримку агрострахування у Мінекономіки пропонують виділити 2 мільярди

Виходячи з цього, УКАБ заявляє про підтримку законопроєкту №3131 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Із урахуванням того, що дрібні виробники (до 1 га в обробітку) виводяться із-під сфери дії закону, його схвалення, на думку членів Українського клуба аграрного бізнесу, не несе ризиків для одноосібників, і одночасно буде сприяти легалізації та інтенсифікації аграрного виробництва.

Як повідомлялося, проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції (№3131) був зареєстрований у Верховній Раді 27 лютого 2020 року. Ініціаторами законопроєкту виступила група народних депутатів, зокрема голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.