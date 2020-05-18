На підтримку агрострахування у Мінекономіки пропонують виділити 2 мільярди

На підтримку аграрного страхування потрібно виділити з бюджету щонайменше 2 млрд грн і відповідний законопроєкт днями буде представлено у Верховній Раді.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час вебінару УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу) «Уряд на зв’язку», повідомляє пресслужба УКАБ.

«Агрострахування на сьогодні в пріоритеті уряду, і цього тижня буде представлено законопроєкт по цьому напрямку. На агрострахування потрібно виділити мінімум 2 млрд грн з бюджету 2021 року, щоб отримати достатній ефект, але воно спрацює лише в тому випадку, коли буде масовим», - заявив Висоцький.

Як зазначається, наразі в Україні з впливом погодних умов на врожай гостро постало питання агрострахування. Тому на новий рівень виходить питання агрострахування, яке свого часу було в Україні, але через недосконалий механізм не функціонувало належним чином.

«Ідея запуску агрострахування в новому форматі дуже проста – Агростраховий пул не використовувати як інструмент, а робити платежі як через страхові компанії, так і через банки по відсоткам за кредити. Наразі планується закріпити 50% компенсації страхової премії. Норматив по витратах на пшеницю становить 10-12-14 тис. гривень на гектар, в залежності від технологій. Тому розуміємо, що рівень страхування має бути 12%», - наголосив заступник міністра.

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За його словами, механізм отримання коштів має бути наступним: потрібно заключити страховку, подати через страхову компанію або через банки звітність, і вже наступного місяця отримати 50% компенсації від держави. Все має відбуватись без пулів, комісій та можливостей вибирати кому давати, кому ні.

Урядовець відмітив, що на сьогодні є більше 20 підписаних меморандумів з банками і в планах підписати їх з низкою страхових компаній. Публічне обговорення планів в уряді у напрямку агрострахування відбудеться вже цього тижня.