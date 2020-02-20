Уряд планує з квітня виплачувати аграріям держпідтримку

Уряд має намір ухвалити у березні порядки використання коштів державної підтримки аграріїв у 2020 році, а з квітня розпочати виплати допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

“Вчора на засіданні Уряду була прийнята постанова, якою визначено напрями державної підтримки на 2020 рік. Наступним нашим кроком буде прийняття відповідних порядків використання коштів із чітким алгоритмом. Вони вже зараз проходять внутрішнє узгодження на рівні ЦОВВів. Ми очікуємо, що прийняття порядків відбудеться на початку березня, а з квітня стартують безпосередні виплати”, - зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Він додав, що 80% виплат відбудуться у другому півріччі, через єдиний підхід до подання документів. Вже зафіксовано термін подання документів на отримання коштів підтримки 2020 року – до 1 жовтня.

“Спільно з аграрним комітетом ми вирішили на початку липня анонсувати план державної підтримки на 2021-2023 роки. Всі потенційні отримувачі будуть чітко розуміти, на що їм розраховувати в наступному трирічному бюджетному циклі. Крім того, з 2021 року ми передбачаємо запровадити такі напрями підтримки, як агрострахування та переробка сільськогосподарської продукції”, - наголосив заступник міністра.

Також Висоцький анонсував, що, починаючи з 27 лютого, щочетверга об 11:00 будуть проходити виїзні семінари для громадян в одній із сільських рад областей, де представники Держгеокадастру надаватимуть роз’яснення на всі питання, пов’язані з земельними відносинами в рамках земельної реформи.

Окрім того, щочетверга о 14:00 будуть проводитись виїзні семінари на рівні районних центрів, на яких представники Держспоживслужби будуть консультувати з актуальних питань у сфері безпечності.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на засіданні 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків у аграрному секторі економіки, на які у 2020 році будуть спрямовані 4 млрд грн державної підтримки.

Зокрема, передбачається державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного соціального внеску.

За даними Мінекономіки, у 2019 році сільськогосподарським виробникам було виділено 5,9 млрд грн державної допомоги сільгоспвиробникам, з яких було використано 4,34 млрд грн. Загалом державною підтримкою скористалися 1 667 суб’єктів господарювання та 230,925 тис. фізичних осіб, близько 10 тис. фермерів та 2 сільгоспкооперативи.