Уряд розподілив 4 мільярди на підтримку аграріїв

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розподіл 4 млрд грн державної підтримки аграріїв на 2020-й рік.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Тelegram за результатами засідання уряду в середу, 19 лютого.

«Уряд розподілив 4 млрд грн державної підтримки аграріїв на 2020-й рік. Кошти будуть спрямовані на здешевлення кредитів, компенсацію вартості купівлі сільгосптехніки українського виробництва та інше», - написав Гончарук.

Крім того, за його словами, гроші направлять на розвиток фермерських господарств, тваринництва й перероблення сільськогосподарської продукції, а також на розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства.