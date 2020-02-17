В українських аграріїв з'явився хаб інновацій

В українських аграріїв з'явився хаб інновацій

Укрінформ
Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" на базі свого підприємства Еко Енерджи створив Research & Innovation (R&I) Hub, який займатиметься дослідженнями в галузях енергетичних технологій, енергоефективності, органічного землеробства.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба холдингу.

"R&I Hub допоможе з розробкою новітніх рішень, які можна запровадити в бізнесі компанії. Серед ключових напрямів: дослідження та впровадження нових технологій в енергетиці, енергоефективності та енергозбереження, технології органічного землеробства для відродження родючості ґрунтів та пошук інноваційних рішень для моніторингу викидів СО2 та їхнього зменшення. Також хаб займатиметься пошуком та підтримкою інноваційних стартапів", - йдеться у повідомленні

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У 2018-2019 роках в МХП реалізовували програму MHP Accelerator з пошуку, акселерації та інтеграції інноваційних технологій і розробок. У грудні 2019 року було введено в експлуатацію першу чергу біогазового комплексу «Біогаз Ладижин» із встановленою енергетичною потужністю 12 МВт. Також на підприємствах холдингу пілотують «віртуального енергетика» — розробку стартапу a-Gnostics, що використовує широкі можливості науки про дані (Data science) та машинного навчання (Machine learning) для оптимізації витрат на електроенергію промислових споживачів. Вже вдалось зекономити мільйони гривень.

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