В українських аграріїв з'явився хаб інновацій

Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" на базі свого підприємства Еко Енерджи створив Research & Innovation (R&I) Hub, який займатиметься дослідженнями в галузях енергетичних технологій, енергоефективності, органічного землеробства.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба холдингу.

"R&I Hub допоможе з розробкою новітніх рішень, які можна запровадити в бізнесі компанії. Серед ключових напрямів: дослідження та впровадження нових технологій в енергетиці, енергоефективності та енергозбереження, технології органічного землеробства для відродження родючості ґрунтів та пошук інноваційних рішень для моніторингу викидів СО2 та їхнього зменшення. Також хаб займатиметься пошуком та підтримкою інноваційних стартапів", - йдеться у повідомленні

У 2018-2019 роках в МХП реалізовували програму MHP Accelerator з пошуку, акселерації та інтеграції інноваційних технологій і розробок. У грудні 2019 року було введено в експлуатацію першу чергу біогазового комплексу «Біогаз Ладижин» із встановленою енергетичною потужністю 12 МВт. Також на підприємствах холдингу пілотують «віртуального енергетика» — розробку стартапу a-Gnostics, що використовує широкі можливості науки про дані (Data science) та машинного навчання (Machine learning) для оптимізації витрат на електроенергію промислових споживачів. Вже вдалось зекономити мільйони гривень.