В Україні - День місцевого самоврядування

Сьогодні в Україні відзначається День місцевого самоврядування.

Як передає Укрінформ, він встановлений згідно з указом Президента від 25 листопада 2000 року, щорічно цього дня «...враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності...».

За великим рахунком, День місцевого самоврядування – це свято української громади. Здавна саме громада була в Україні не лише первісною й елементарною формою соціальної організації, а й особливою формою соціальної самоорганізації, яка не знає ієрархії та домінування, і навіть моделлю ідеального суспільства.

У Словнику української мови Грінченка громаду визначено як «товариство рівноправних осіб, суспільство». Саме громадський, а не державний устрій був невіддільною рисою українського народу. Тут можна згадати і поняття громади як базової форми життя українських селян, і запорізьке козацтво з його майже демократичною формою правління, і реформаційні рухи в Україні ранньомодерного періоду.

Михайло Грушевський ще у 1892 році так висловлював своє переконання щодо ролі громади та держави в історії: «…не збавляючи ціни держави як культурної і поступової форми, одначе тільки тоді можемо встоювати за неї, коли вона дає змогу духовно-моральному, економічному і політичному розвитку громади».

Іван Франко також був переконаний, що громадський лад є органічним для української історії. Саме про це йдеться в історичній повісті «Захар Беркут» з підзаголовком «Образ громадського життя Карпатської Русі в ХІІІ віці», де зображено своєрідну художню ілюстрацію громадівської ідеї. У листі до Михайла Павлика Франко писав: «…на підставі тих немногих актів історичних про давнє громадське життя показати життя самоуправне, безначальне і федеральне наших громад, боротьбу елемента вічево-федерального з деструктивним князівсько-боярським…»

Але понад 300-річне перебування у складі Російської імперії, а потім під 70-річним більшовицьким пануванням завдало досить потужного удару по принципах українського народовладдя. Кріпацтво, голодомори, репресії, – все було спрямовано на придушення і винищення в українців ініціативності та активності, на штучне зближення з росіянами та формування сумнівного поняття «єдіний народ», яким так охоче послуговуються і нинішні кремлівські правителі. Навіть саме слово «громада» в Радянській Україні намагалися витіснити російським словом «община», а за громадою закріпити лише значення сільської територіальної громади.

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15 жовтня 1985 року Радою Європи був схвалений міжнародний документ - «Європейську хартію місцевого самоврядування». Цей документ зіграв і продовжує грати виключно важливу роль у становленні і розвитку класичної моделі місцевого самоврядування як в старих, так і нових європейських демократіях. 15 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Хартію, яка таким чином стала частиною національного законодавства.

Зі святом працівників органів місцевого самоврядування привітав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Шановні представники органів місцевого самоврядування! Від вашої роботи залежить якість та комфорт нашого життєвого простору. Чи відремонтована школа у селі, достатньо парків у місті, чи відремонтовані дороги в області? Це ті питання, на які безпосередньо впливає ваша щоденна робота», - підкреслив Разумков, привітання якого оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Він зазначив, що цьогоріч відбулися місцеві вибори, перед оновленими органами влади стоїть низка важливих завдань – продовжити реформу децентралізації, розв'язувати нагальні питання місцевого рівня, розвивати територіальні громади.

«Ви отримали як суттєві повноваження та фінанси, так і серйозну відповідальність. Вкрай непростих рішень сьогодні вимагає ситуація з протидією COVID-19. А тому конструктивна співпраця та взаємодія місцевої влади з центральною набуває ще більшої ваги», - зазначив Голова ВР.