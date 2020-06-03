На Рівненщині ремонтують дорогу до майбутньої тергромади

Дорогу до майбутньої ОТГ ремонтують у Здолбунівському районі у межах «Великого будівництва».

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У Здолбунівському районі розпочали капітальний ремонт дороги Здолбунів – Глинськ – Стеблівка. Її відновлюють у рамках президентської програми «Велике будівництво». Так, понад 4 кілометри дороги планують з’єднати з раніше збудованими шляхами в селах Глинськ та П’ятигори і з містом Здолбунів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, важливим є те, що ця дорога пролягає до сіл, які за перспективним планом увійдуть до Здолбунівської ОТГ. Тобто по завершенню її відновлення села будуть напряму з’єднані з райцентром.

За словами місцевих жителів, стара дорога, яка повністю вкладена бруківкою, була однією із найгірших в районі.

Тож тепер комфортний та безпечний доїзд дасть змогу безперешкодно пересуватися не лише у селах, але й по самій об’єднаній територіальній громаді.

Нині будівельники виконали підготовчі роботи, завезли необхідну кількість щебеню та невдовзі приступатимуть до вкладення асфальтного полотна.

Нагадаємо, в межах президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км місцевих і 97 км державних доріг.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на 533 млн грн, з яких у цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Фото: rv.gov.ua