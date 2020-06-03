Зеленський хоче додати студентські гуртожитки у проєкт "Велике будівництво"

Президент Володимир Зеленський пропонує включити до проєкту "Велике будівництво" спорудження гуртожитків для студентів.

Про це він заявив під час ознайомлення зі станом реалізації програми в Хмельницькій області, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми зараз будемо говорити з Міністерством інфраструктури, Прем'єром і Мінрегіоном про те, щоб у "Велике будівництво" додати спорудження гуртожитків в Україні", - сказав Зеленський.

За словами Президента, що під час зустрічі з ректорами провідних вишів 2 червня йому розповіли про одну з великих проблем вищої освіти – відсутність студентських гуртожитків з якісними умовами.

Глава держави нагадав, що в межах "Великого будівництва" передбачене будівництво в кожному регіоні п'яти шкіл, дитсадків та спорткомплексів.

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Водночас Президент висловив побажання здати в експлуатацію всі навчальні заклади до першого вересня.

«Можливо, всі не будуть готові через коронавірус. Але в більшості своїй мають бути», – наголосив він.

«Наша стратегія дуже проста: за ці п'ять років, які нам надав народ України і Бог, побудувати максимальну кількість таких інфраструктурно важливих об'єктів», – додав Зеленський.

Він ознайомився зі станом будівництва дитячого садка у с. Давидківці Хмельницького району. Президенту доповіли, що загальна вартість проєкту становить понад 27 млн грн. Наразі будівля готова на 65%, і до першого вересня об'єкт здадуть в експлуатацію.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з дводенною робочою поїздкою на Хмельниччині.

Фото: пресслужба Президента