Зеленський на два дні приїхав на Хмельниччину

Президент Володимир Зеленський прибув з дводенною робочою поїздкою до Хмельницької області.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський 3-4 червня перебуватиме з робочою поїздкою на Хмельниччині", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні Президент ознайомиться з перебігом реалізації проєкту «Велике будівництво» в регіоні.

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Він також він зустрінеться з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень.

У четвер планується, що Зеленський ознайомиться з перебігом капітального ремонту автомобільної дороги М12.

Також запланована зустріч за участю Президента з питань розвитку туризму.