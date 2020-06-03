Зеленський на два дні приїхав на Хмельниччину
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський прибув з дводенною робочою поїздкою до Хмельницької області.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Президент України Володимир Зеленський 3-4 червня перебуватиме з робочою поїздкою на Хмельниччині", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні Президент ознайомиться з перебігом реалізації проєкту «Велике будівництво» в регіоні.
Він також він зустрінеться з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень.
У четвер планується, що Зеленський ознайомиться з перебігом капітального ремонту автомобільної дороги М12.
Також запланована зустріч за участю Президента з питань розвитку туризму.