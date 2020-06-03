Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчий орган.

Відповідний указ №210/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Утворити Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчий орган при Президентові України", - ідеться в документі.

Як повідомив Президент на своїй сторінці у Facebook, зазначені в указі завдання уряду – це першочергові кроки, на важливості та невідкладності яких наголосили всі представники вищої освіти під час зустрічі у вівторок, 2 червня.

За його словами, якісна освіта для українців є стратегічним пріоритетом

"Ми повинні сформувати чіткі цілі та готувати конкурентоспроможних фахівців – відповідно до потреб української економіки. Визначити, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані у найближчі роки", - підкреслив глава держави.

Він зауважив, що не менш важливою є й розбудова мережі сучасних, комфортних, у достатній кількості для потреб іногородніх студентів гуртожитків.

Зеленський наголосив, що потрібно популяризувати вивчення математичних і природничих наук.

"Україна – це земля винахідників і першовідкривачів, визнаних усім світом. У нас повинні з’явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські. Для цього маємо розвивати наукову діяльність у вишах, розбудовувати науково-дослідницьку інфраструктуру, зокрема галузеві лабораторії. Не може бути успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу і ручку. Це треба змінювати", - підкреслив Президент.

За його словами, окрему увагу приділятимуть популяризації української освіти серед іноземних студентів.

Глава держави поінформував, що серед завдань Ради з питань розвитку вищої освіти будуть вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства України у цій галузі, зокрема щодо фінансової автономії закладів вищої освіти, механізму залучення приватних інвестицій та розвитку державно-приватного партнерства.

"Хочу наголосити, що ми не зосереджені лише на вищій освіті. Найближчим часом ми проведемо зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти та разом визначимо шляхи розвитку та вдосконалення цих рівнів", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 червня зустрівся із керівниками провідних закладів вищої освіти України та обговорив з ними питання оптимізації ЗВО, зарплати викладачів й умови навчання студентів.