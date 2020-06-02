Зеленський: В Україні - кадровий голод, проблему має вирішувати вища освіта

Президент Володимир Зеленський обговорив із керівниками провідних закладів вищої освіти України обговорив питання оптимізації ЗВО, зарплати викладачів та умови навчання студентів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк та голова парламентського комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Учасники обговорили питання оптимізації закладів вищої освіти (ЗВО), розширення їхньої фінансової автономії, рівень зарплат викладачів та умови, у яких навчаються студенти", - ідеться в повідомленні.

Президент підкреслив що в Україні існує кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта.

"Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод у країні так і залишиться. Цю проблему держава має вирішувати спільно з вищою освітою", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що в Україні навчається понад мільйон студентів, велика частина з яких не хоче залишатися на Батьківщині, а з тих, хто залишається, багато не працюють за здобутою спеціальністю.

"Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих дійсно талановитих студентів?" – звернувся Президент до учасників зустрічі.

Зі свого боку Сергій Бабак заявив, що завдання Комітету з питань освіти, науки та інновацій і парламенту в цілому – створити законодавчі умови для розвитку системи вищої освіти та її подальшої еволюції. Наразі, за його словами, Верховна Рада вже зробила окремі кроки щодо змін у системі фінансування університетів, які стимулюватимуть покращення якості.

Зазначається, зокрема, що тепер у контрактах з ректорами будуть з’являтися показники ефективності за певний час і механізми перевірки цих показників.

"Наші плани до кінця 20-го року діляться на дві частини: тактичні плани – це проведення вступної кампанії, і фінансова автономія. У нас є багато планів. Комітет завжди відкритий до співпраці", – зазначив Бабак.

Своєю чергою керівники провідних ЗВО наголосили на важливому значенні можливостей для розвитку освіти, які дає новий закон про вищу освіту, залученні бізнесу до формування кадрів, створенні механізмів венчурних фондів, фінансуванні стартапів та в цілому на потребі законодавчих ініціатив для перетворення вітчизняної вищої освіти на сучасну, комфортну та успішну.

Очільники ЗВО також акцентували увагу на важливості розбудови науково-дослідницької інфраструктури, залучення іноземних студентів, розбудови мережі гуртожитків.

Фото: Офіс Президента