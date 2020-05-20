На будівництво мостів необхідно знайти $3 мільярди – Зеленський

У рамках програми «Великого будівництва» необхідно знайти 3 млрд доларів для будівництва мостів в Україні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є ще запланована велика програма, на яку я зараз шукаю (кошти – ред.), і це моя відповідальність знайти ще 3 млрд доларів – це всі мости нашої країни», - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що серед планів – як будівництво великих мостів, таких як у Запоріжжі, так і малих.

«За 2-2,5 року ми побудуємо цей великий міст (в Запоріжжі – ред.). Це буде один з найбільших мостів за всю історію нашої країни, і ми всі будемо теж цим пишатись», - запевнив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво".

Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях та 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.

Станом на 2 квітня в рамках проєкту "Велике будівництво" в Україні проводяться ремонтно-будівельні роботи на 144 об'єктах у 21 області країни.

З них 126 об’єктів фінансуються за рахунок коштів Державного дорожнього фонду; 18 – у рамках співпраці Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) з міжнародними фінансовими організаціями на дорогах державного значення у Київській, Житомирській, Полтавській та Харківській областях