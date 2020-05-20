На будівництво мостів необхідно знайти $3 мільярди – Зеленський

На будівництво мостів необхідно знайти $3 мільярди – Зеленський

Укрінформ
У рамках програми «Великого будівництва» необхідно знайти 3 млрд доларів для будівництва мостів в Україні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є ще запланована велика програма, на яку я зараз шукаю (кошти – ред.), і це моя відповідальність знайти ще 3 млрд доларів – це всі мости нашої країни», - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що серед планів – як будівництво великих мостів, таких як у Запоріжжі, так і малих.

«За 2-2,5 року ми побудуємо цей великий міст (в Запоріжжі – ред.). Це буде один з найбільших мостів за всю історію нашої країни, і ми всі будемо теж цим пишатись», - запевнив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво".

Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

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Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях та 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.

Станом на 2 квітня в рамках проєкту "Велике будівництво" в Україні проводяться ремонтно-будівельні роботи на 144 об'єктах у 21 області країни.

З них 126 об’єктів фінансуються за рахунок коштів Державного дорожнього фонду; 18 – у рамках співпраці Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) з міжнародними фінансовими організаціями на дорогах державного значення у Київській, Житомирській, Полтавській та Харківській областях

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