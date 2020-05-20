Зеленський впевнений, що до кінця його каденції добудують всі дороги державного значення

За каденції Президента Володимира Зеленського, попри економічні труднощі та пандемію коронавірусу, великі загальнодержавні програми на зразок «Великого будівництва» не будуть згортатись, і всі дороги державного значення будуть побудовані.

Про це Зеленський заявив на пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Згортання великих програм не відбудеться. Програма «Великого будівництва» вона іде, повним ходом іде велике будівництво... Ми дійсно збільшили не в рази, а в 9 разів збільшили кількість доріг, які ми побудуємо цього року, незважаючи на проблеми, незважаючи на економічну кризу, незважаючи на COVID-9. Побудуємо дороги. Скільки їх? 4,5 тисячі доріг – майже в 9 разів більше, ніж минулого року. Наша задача побудувати всі державні дороги, які об’єднають нашу країну, які будуть вітриною нашої європейської країни, а це 25 тисяч пріоритетних доріг», - зазначив Зеленський.

Глава держави висловив впевненість, що всі дороги державного значення до завершення його каденції будуть добудовані. «Я впевнений, що до кінця своєї каденції ми добудуємо всі державні дороги», - запевнив Президент.

Водночас він зазначив, що ситуація з будівництвом місцевих доріг дещо гірша. «На жаль, ми не маємо вплив на це поки що, але будуть місцеві вибори, і я впевнений, що в багатьох містах буде вплив і ми побудуємо ще всі дороги і в містах. Я в цьому впевнений», - заявив Зеленський, додавши, що дуже хотів би, аби його згадували як Президента, після каденції якого в Україні з’явились дороги.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво". Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях та 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.

Станом на 2 квітня в рамках проєкту "Велике будівництво" в Україні проводяться ремонтно-будівельні роботи на 144 об'єктах у 21 області країни.

З них 126 об’єктів фінансуються за рахунок коштів Державного дорожнього фонду; 18 – у рамках співпраці Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) з міжнародними фінансовими організаціями на дорогах державного значення у Київській, Житомирській, Полтавській та Харківській областях.

20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України. Пресконференція Зеленського проходить на території паркової частини Маріїнського палацу