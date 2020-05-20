Зеленський поставив перед Інвестиційним офісом завдання - залучити $7 мільярдів

Інвестиційний офіс має запрацювати вже у вересні, він має залучити до України протягом 18 місяців близько 7 млрд дол.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський на пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мушу сказати про Інвестиційний офіс, який ми відкриємо в кінці вересня. <...> Тільки він буде займатись усіма інвестиціями", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що в усіх міністерствах є органи, які займаються інвестиційної політикою, тому, аби не виникало плутанини, було вирішено створити один прозорий інвестиційний офіс, який запрацює у вересні.

"Перший свій план я їм уже погодив, ми його вже бачили. Там план на 18 місяців - план швидких інвестицій в Україну у розмірі 7 млрд дол. США", - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Світового економічного форуму у Давосі на початку 2020 року заявив, що українська влада підготувала програму Investment nanny, щоб стимулювати іноземні компанії вкладати в Україну. Згідно з проєктом, інвестор отримає особистого менеджера, якщо вкладе в Україну від 100 млн дол.