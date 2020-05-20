Президент днями підпише "банківський" закон, аби у травні укласти меморандум з МВФ
Про це Зеленський сказав під час пресконференції, присвяченої підсумкам першого року каденції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз я підпишу "банківський" закон - останню передумову до підписання меморандуму між державою Україна та Міжнародним валютним фондом. Ми підпишемо цей меморандум. Я впевнений, що ми його підпишемо у травні, затягувати не можна. Банківський закон до мене прийде чи завтра чи післязавтра, а може навіть сьогодні", - сказав глава держави.
Пресконференція Володимира Зеленського / Фото: Геннадій Мінченко, УкрінформМВФ, на яку влада дуже розраховує.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив у тому, що цей закон найближчим часом буде переданий на підпис Зеленському.
Верховна Рада 13 травня у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.
За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.