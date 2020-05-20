Президент днями підпише "банківський" закон, аби у травні укласти меморандум з МВФ

Президент України Володимир Зеленський має намір на цьому тижні підписати Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", адже це дозволить не зволікати і підписати меморандум з Міжнародним валютним фондом вже у травні.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції, присвяченої підсумкам першого року каденції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз я підпишу "банківський" закон - останню передумову до підписання меморандуму між державою Україна та Міжнародним валютним фондом. Ми підпишемо цей меморандум. Я впевнений, що ми його підпишемо у травні, затягувати не можна. Банківський закон до мене прийде чи завтра чи післязавтра, а може навіть сьогодні", - сказав глава держави.

Пресконференція Володимира Зеленського / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За його словами, це дасть змогу відкрити двері для допомоги від МВФ , на яку влада дуже розраховує.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив у тому, що цей закон найближчим часом буде переданий на підпис Зеленському.

Верховна Рада 13 травня у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.