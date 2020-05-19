Отримання траншу МВФ є питанням найближчих тижнів — Нацбанк

Отримання коштів від Міжнародного валютного фонду є питанням найближчих тижнів і традиційних для МВФ процедур.

Про це йшлося під час зустрічі голови НБУ Якова Смолія, першого заступника голови Катерини Рожкової та заступника голови Дмитра Сологуба із послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Минулого тижня Верховна Рада ухвалила банківський законопроєкт. Ми очікуємо, що найближчими днями його підпише Президент. А далі отримання коштів від Міжнародного валютного фонду – це питання кількох найближчих тижнів та традиційних процедур, встановлених у МВФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, уся сума кредиту піде туди, де ці кошти сьогодні найбільше потрібні: безпосередньо до держбюджету.

Під час зустрічі сторони обговорили вплив коронакризи на українську економіку, співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, а також антикризову політику держави.

Велика Британія раніше профінансувала підготовку експертів НБУ Банком Англії та зараз допомагає НБУ працювати над забезпеченням доступності фінансових послуг в рамках проекту, імплементованого Міжнародною фінансовою корпорацією за співфінансування Швейцарії.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Ухвалення "банківського" закону є однією з двох головних умов МВФ для надання Україні фінансової допомоги (друга умова – ухвалення закону про ринок землі; він був прийнятий 31 березня).