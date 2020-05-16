У МВФ спрогнозували, коли світова економіка почте оговтуватись від пандемії
Про це повідомляє "Голос Америки".
За словами Георгієвої, світова економіка вийде на докризовий рівень у 2023 році.
"Найбільший шок вже відбувся", – наголосила Георгієва та відзначила, що в березні 170 країн показали економічне падіння.
Вона додала, що виконавчий комітет фонду 13 квітня ухвалив рішення про першу групу країн, які отримають гранти на покриття своїх зобов'язань з обслуговування боргу перед МВФ протягом наступних шести місяців
В першому кварталі США та Європа зареєстрували різке падіння економіки. В Україні падіння в першому кварталі склало 1,2%. Ситуація може бути ще гірша, ніж квітневий прогноз МВФ, який передбачав падіння світової економіки на 3%, бо пандемію ще не подолано.
"Без наявного медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть справдитись більш негативні сценарії. Невизначеність щодо вірусу затьмарює горизонт прогнозів", – сказала Георгієва.
Попри це, МВФ прогнозує часткове відновлення світової економіки вже у 2021 році. Фонд нарощує кількість програм для підтримки економіки країн, що розвиваються, а також розглядає можливість списання боргів для найбідніших країн.
"Витрачайте скільки можете, а потім витрачайте трохи більше на лікарів, медсестер, вразливе населення у вашій країні", – порадила Георгієва.
Як раніше повідомляло агентство, станом на 22-00 у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 вже померла 310 801 людина.
Фото: Bloomberg