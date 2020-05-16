У МВФ спрогнозували, коли світова економіка почте оговтуватись від пандемії

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, заявила, що на відновлення від наслідків пандемії коронавірусу світовій економіці знадобиться три роки.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами Георгієвої, світова економіка вийде на докризовий рівень у 2023 році.

"Найбільший шок вже відбувся", – наголосила Георгієва та відзначила, що в березні 170 країн показали економічне падіння.

Вона додала, що виконавчий комітет фонду 13 квітня ухвалив рішення про першу групу країн, які отримають гранти на покриття своїх зобов'язань з обслуговування боргу перед МВФ протягом наступних шести місяців

В першому кварталі США та Європа зареєстрували різке падіння економіки. В Україні падіння в першому кварталі склало 1,2%. Ситуація може бути ще гірша, ніж квітневий прогноз МВФ, який передбачав падіння світової економіки на 3%, бо пандемію ще не подолано.

"Без наявного медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть справдитись більш негативні сценарії. Невизначеність щодо вірусу затьмарює горизонт прогнозів", – сказала Георгієва.

Попри це, МВФ прогнозує часткове відновлення світової економіки вже у 2021 році. Фонд нарощує кількість програм для підтримки економіки країн, що розвиваються, а також розглядає можливість списання боргів для найбідніших країн.

"Витрачайте скільки можете, а потім витрачайте трохи більше на лікарів, медсестер, вразливе населення у вашій країні", – порадила Георгієва.

Як раніше повідомляло агентство, станом на 22-00 у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 вже померла 310 801 людина.

Фото: Bloomberg