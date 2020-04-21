Через коронавірус у 170 країнах впаде рівень життя - МВФ

Цього року у 170 країнах впаде дохід на душу населення через пандемію коронавірусу (COVID-19) у світі.

Про це у блозі Міжнародного валютного фонду повідомила директор-розпорядник організації Крісталіна Георгієва.

«Цього року (через коронавірус – ред.) у 170 країнах зменшиться дохід на душу населення, у той час як кілька місяців тому ми прогнозували зростання доходу на душу населення, у 160 країнах», - написала вона.

За словами Георгієвої, фіскальна допомога, що була виділена на подолання негативних економічних наслідків через пандемію у світі з боку урядів різних країн, становить вже вісім трильйонів доларів США.

Вона додала, що МВФ, який має кредитний потенціал у розмірі одного трильйона доларів, вже схвалив надзвичайне фінансування для 29 зі 103 країн, що попросили допомогу у Фонду.

Як зазначила директор-розпорядник МВФ, організації також відтермінувала стягнення боргів з найбідніших держав на суму в 12 мільярдів доларів США.

Водночас, вона висловила занепокоєння через економічну загрозу для країн, що розвиваються.

«Що мене дуже турбує, так це країни, що розвиваються. Вони втратили вже близько 100 мільярдів доларів США» , - сказала вона.

Георгієва заявила, що країни, які сильно залежні від продажу сировини, вже зазнали великих втрат через падіння цін на експортні товари.

Станом на 21 квітня в світі зареєстровано 2 490 421 випадок зараження коронавірусом, з них 170 566 летальних, 653 233 осіб одужали.