Світова пандемія коронавірусу вже забрала понад 310 тисяч життів

Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 вже померла 310 801 людина.

Про це повідомляє Worldometer.

Станом на 22-00 у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Від недуги вилікувався в усіх країнах світу 1 794 909 пацієнтів.

Лідерами за кількістю хворих та летальних випадків залишаються США з 1 496 642 пацієнта з Covid-19 та 89 068 летальними випадками.

Друга за кількістю випадків Covid-19 Іспанія - 276 505 хворих та 27 563 летальні випадки. Третьою за кількістю випадків коронавірусної хвороби йде Російська Федерація - 272 043 хворих та 2 537 летальних випадків.

Як раніше повідомляло агентство, станом на ранок 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу — 528 нових.

Фото: ЕРА