Україна отримає макрофінансову допомогу ЄС відразу після рішення МВФ – єврокомісар

Україна виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 млн євро і отримає її відразу після схвалення МВФ рішення про подальшу співпрацю з Києвом.

Про це заявив комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї під час відеозустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що міністр поінформував єврокомісара про прогрес євроінтеграційних реформ в Україні, ухвалення важливих законодавчих рішень, зокрема закону про банківську діяльність.

«Єврокомісар привітав це рішення українського парламенту та додав, що Україна виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС. Щойно Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро без зволікань», - йдеться у повідомленні.

Глава МЗС України подякував за ініціативу Єврокомісії надати Україні 1,2 млрд євро спеціальної макрофінансової допомоги для стабілізації економіки у зв’язку із пандемією.

У свою чергу Варгеї високо оцінив рішучість України у реагуванні на пандемію COVID-19, зазначивши, що українська сторона діяла швидко, і це мало критично важливе значення.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 травня у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (№2571-д). Цей документ, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

На ухваленні цього закону наполягав, зокрема, Міжнародний валютний фонд.