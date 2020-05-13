Україна може отримати $1,75 мільярда від МВФ за три-чотири тижні – голова фінкомітету ВР

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") прогнозує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду за три-чотири тижні.

Про це він сказав під час брифінгу 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розраховуємо за три-чотири тижні отримати 1,75 млрд, і потім до кінця року – ще така ж сума. Загалом зараз ідеться про програму Stand-by на півтора року, і 5 млрд загальна сума", – зазначив Гетманцев.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе підписати меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом до кінця травня.

За його словами, співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка наразі обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть направлені в держбюджет-2020.

Однією з двох головних умов для отримання Україною допомоги від МВФ є законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (друга умова – ухвалення закону про ринок землі).

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня у Міжнародному валютному фонді повідомили, що переговори між МВФ і Києвом тепер спрямовані не на забезпечення для України трирічної Програми розширеного фінансування (EFF), а на досягнення умов для запуску програми Stand-by, яка передбачає менші обсяги й розрахована на 18 місяців.

За даними представника України в МВФ Владислава Рашкована, ідеться про суму в 5 млрд дол.

Водночас за словами міністра фінансів Сергія Марченка, без ухвалення законопроєкту, що забороняє повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, жодна подальша співпраця з МВФ неможлива.

Раніше, у грудні 2019 року, МВФ досяг домовленості з українським керівництвом щодо політики для нової програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 5,5 млрд дол.

Програма розширеного фінансування (EFF) передбачає більш тривалу (в середньому від трьох років) і більшу за обсягами допомогу країнам, які "відчувають серйозний дисбаланс платежів, спричинений структурними перешкодами або повільним зростанням, що також властиво слабкою позицією платіжного балансу".

Домовленості в режимі Stand-by розраховані на значно менший період та мають на меті реагування на зовнішні фінансові потреби країн, а також підтримку їхньої регуляторної політики.