Отримати $5 мільярдів за новою програмою буде легше - представник України в МВФ

Україні буде легше отримати 5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду за новою програмою.

Про це у Facebook написав представник України в МВФ Владислав Рашкован.

«В рамках нової програми Stand-by ми обговорюємо протягом наступних 18 місяців отримання тих же 5 млрд дол. від МВФ. У чому ж зрада? А її немає... Більш того, як я сказав, умови отримання цих коштів протягом 2020-2021 років легші, ніж отримання тих же 5 млрд дол. в рамках програми EFF», - повідомив Рашкован.

Він додав, що нова програма не вимагає «титанічних» зусиль для просування структурних реформ.

Раніше в Мінфіні заявили, що обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду не зміниться у зв'язку зі зміною програми допомоги.

У міністерстві пояснюють, що основна різниця між програмами EFF та Stand-by полягає в терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 року, EFF - 3 роки. Також повідомляється, що переговорні процеси з МВФ тривають, а питання про модальність програми (EFF або Stand-by) ще дискутується.

Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня, підкреслили в Мінфіні.

Як повідомлялося, 7 травня, стало відомо, що переговори між МВФ і Україною переорієнтувалися з трирічної програми розширеного фінансування EFF на програму Stand-by, розраховану на 18 місяців.

У грудні минулого року МВФ досяг домовленості з українським керівництвом щодо політики для нової програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5 млрд. При цьому підкреслювалося, що Україна повинна виконати попередні умови. Це стосувалося, зокрема, зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією, посилення конкурентного середовища, відкритості ринків, зменшення ролі олігархів, продовження розумної фіскальної політики з метою забезпечення сталого розвитку в середньостроковій перспективі, а також незалежності і фінансової стабільності НБУ.